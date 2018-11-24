Uyuşturucuyla mücadele verileri çeşitlendirilecek

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - SERTAÇ BULUR - Türkiye'de uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin her türlü verinin toplandığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında kurulan sistemle mevcut verilerin kalite ve çeşitliliği artırılacak.

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede yürütülen tüm çalışmalara ilişkin veriler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NDB) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürlüğünde toplanıyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanıp 2014'te yürürlüğe giren anlaşma doğrultusunda, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (EMCDDA) Türkiye'deki temas noktası olan NDB'nin verileri, sadece ulusal değil Birleşmiş Milletler ve EMCDDA gibi örgütlerin hazırladığı uluslararası raporlarda da kullanılıyor.

NDB, "2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında, "Ulusal Uyuşturucu Karar Destek Sistemi (UKDS)" kurulması için yetkilendirildi.

Bu kapsamda AB fonlarından 3 milyon avro bütçeli "TUBİM'in Veri Toplama Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" hazırlandı.

Avrupa Komisyonunca kabul edilen ve "2018-2023 Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı"nda da yer alan proje, tedarik ve eşleştirme bileşenlerinden oluşuyor.

Bütçenin bir milyon avrosu yazılım, donanım ve teknik cihazlara, 2 milyon avrosu ise eğitim, mevzuat, çalıştay ve toplantı gibi faaliyetlere harcanacak.

- Eş ülke Romanya

Türkiye ve Romanya arasında 29 Haziran 2018'de imzalanan sözleşme doğrultusunda bir çalışma ofisi kuruldu ve projenin eşleştirme ayağının uygulama süreci başlatıldı.

TUBİM'in veri toplama kapasitesinin güçlendirilmesi amacını taşıyan eşleştirme sayesinde ulusal ve uluslararası uzmanlar bir araya getirilecek, mevcut verilerin kalite ve çeşitliliği artırılacak.

Proje sonunda, diğer ülkelerin model olarak alabileceği etkin bir "Ulusal Uyuşturucu Karar Destek Sistemi"nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

- Eş zamanlı veri akışı olacak

Projenin 2 yıl boyunca uygulanmasıyla veri toplama sistemi hususunda mevzuat hayata geçirilecek ve NDB'ye eş zamanlı veri akışı sağlayan sistem kurulmuş olacak.



Veri sağlayıcı kurumların, sağlam bir veri toplama sistemine sahip olmalarına imkan tanıyacak uygulamayla "Erken Uyarı Sistemi"ne proaktif veri girişi sağlanacak.