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UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DOSYASI - Uyuşturucusuz yeni hayatı için sabırsızlanıyor

- Eskişehir'de uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için AMATEM'e başvurup tedavi sürecini 7 aydır aksatmadan sürdüren 22 yaşındaki genç, "yeni hayatı"nda kamuda işe girmenin ve evlenip yuva kurmanın hayalini kuruyor - Uyuşturucudan kurtulmak için tedavi gören H.B: - "Burada ikinci tedavim sürüyor. 7 aydır madde kullanmıyorum. Bu illetten kurtulmak, yeni bir yaşam için uğraş veriyorum. Özellikle genç kardeşlerim uyuşturucudan uzak dursunlar. 'Bir kez kullandım, bir şey olmadı.' demesinler. Bir defadan çok şeyler oluyor. İnsanın hayatı yok oluyor"

09 Mart 2018 Cuma 11:15
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DOSYASI - Uyuşturucusuz yeni hayatı için sabırsızlanıyor
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ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de "Bir kereden bir şey olmaz." diyerek denediği ve bağımlısı olduğu uyuşturucudan kurtulmak için 7 aydır Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) tedavi gören 22 yaşındaki genç, yeni bir hayata başlamak için gün sayıyor.

Ortaokul son sınıftayken eğitimini yarıda bırakan H.B, 7 yıl önce sentetik uyuşturucu kullanmaya başladı. Ardından eroin de kullanan H.B, yaşamında adeta uçurumun kenarına geldi.

Bu illetten kurtulmaya karar verip Eskişehir Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren AMATEM'e başvuran H.B, 7 aydır uyuşturucudan uzak şekilde düzenli tedavi görüyor.

H.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucudan herkesin uzak durması gerektiğini söyledi. Hevesinin kurbanı olduğunu belirten H.B, şöyle devam etti:

"Bir kereden bir şey olmaz, dedim ancak bir kereden çok şeyin olduğunu yaşarken öğrendim. Ortaokulu son sınıftayken terk ettim. Arkadaş çevremde uyuşturucu madde kullananlar vardı. İlk defa sentetik uyuşturucu içtim, arkasından eroin. Bağımlı oldum. Kurtulmak için çok çaba sarf ettim. Askere gidip geldim. Sonunda tamamen arınmak için AMATEM'e başvurdum. Burada ikinci tedavim sürüyor. 7 aydır madde kullanmıyorum. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bizimle çok ilgileniyor. İyi bir birey olmamız için çalışıyorlar. Bu illetten kurtulmak, yeni bir yaşam için uğraş veriyorum. Özellikle genç kardeşlerim uyuşturucudan uzak dursunlar. 'Bir kez kullandım, bir şey olmadı.' demesinler. Bir defadan çok şeyler oluyor. İnsanın hayatı yok oluyor."

- "Bir kereden bir şey olmaz demeyin"

Devletin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerle mücadelesini yerinde bulduğunu anlatan H.B, şunları kaydetti:

"Tek ümidim, güzel ülkemizde uyuşturucu maddenin satılmaması. Uyuşturucu bir insanın hayatını bitiriyor. Aileniz, arkadaşınız, kişisel özellikleriniz kalmıyor. Uyuşturucu madde kullandığınızda kendinizi insan gibi görmüyorsunuz, adeta deli oluyorsunuz. Bu durum ise toplum gözünde sizi bitiriyor. Gençlerimiz hayatlarına dikkat etmeli. Düzgün bir insan olmaya çalışıyorum, tedavimin tamamlanmasının ardından kamuda bir işe girmeyi, evlenmeyi ve yeni bir hayat kurmayı hayal ediyorum. İnşallah bunu da başaracağım."

Anahtar Kelimeler:
EskişehirUyuşturucu
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