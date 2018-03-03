UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DOSYASI - Madde kullanımını bırakanlara iş sahaları geliştirilecek

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Madde bağımlılığı tedavisini tamamlayarak uyuşturucudan arınan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) bünyesinde verilen beceri geliştirme ve meslek edindirme kurslarıyla yeniden topluma kazandırılıyor.

Tedavilerini tamamlayanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR ile yapılan iş birliği kapsamında, pastacılık, sıhhi tesisat, bahçıvanlık, ağaç işleri gibi alanlarda verilen kurslarla yeni bir yaşama hazırlanıyor.

Rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmeye başlanan meslek kurslarına katılanlar, sertifikalarını aldıktan sonra vasıflı eleman olarak, hayatlarını kazanabilmenin sevincini yaşıyor.

Madde bağımlılığından kurtulmak için AMATEM'e başvuranlar, ayakta ve yatarak tedavi alabiliyor. Yurt dışından da hasta kabul edilen AMATEM'de, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra grup terapileri, bağımlıların ailelerine yönelik bilgilendirme, grup tedavileri ve bireysel psikoterapi alanlarında da hizmet sunuluyor. Bunların yanı sıra sertifika verilen kurslarla, madde kullanımını bırakarak kendine yeni bir yol çizmek isteyenlere meslek edindiriliyor.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM biriminde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Dr. Volkan Şahiner, madde kullanımının önlenebilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, bu kapsamda tıbbi tedavinin yanında, rehabilitasyon, meslek edindirme, sosyal çevreye uyum ve önleyici tedbir gibi çeşitli başlıkların bir arada ele alınması gerektiğini söyledi.

Madde kullanımının bırakılmasında, tıbbi tedavinin tek başına yeterli olmadığını ve bu yönde önemli bilimsel araştırmalar yapıldığını dile getiren Şahiner, "Yakın zamanda yapılan çalışmalar gösteriyor ki uyuşturucu bağımlılarının sadece ilaç vererek tedavi edilmesiyle iyileşme oranları düşük seyrediyor. Bu kapsamda iş bulma ve çevre değiştirme büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor." dedi.





- "İş fırsatı sunmak, onlara umut oluyor"

Madde kullananların çoğunun sosyo ekonomik seviyesi düşük ailelerin çocukları olduğunu vurgulayan Şahiner, "Hastaların okulu bitirdikten sonra ya da tedavileri sonlandıktan sonra çok fazla yapacak aktiviteleri bulunmuyor. Hobi, aktivite az olduğunda yine o çevrenin içinde kalıyorlar. Tedavi olsalar bile aynı olan bu dar çevrenin içinde maddeye tekrar başlama söz konusu olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahiner, madde kullanımına bir daha başlanmaması için kişilik ve davranış değişikliğinin sağlanabilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AMATEM bünyesinde verilen meslek edindirme ve beceri geliştirme kurslarıyla kişilik ve davranış değişikliğinin yapabileceğini gösteriyoruz. Başarabildiklerini gördüklerinde madde kullanımını bırakabileceklerine olan inançları artıyor.

Çocuklar, madde kullandıkları dönemde kişilik ve ahlaki anlamda da dejenerasyona uğruyor. Bu dejenerasyonu ortadan kaldıracak rehabilitasyon çalışmaları, onların eski hale dönmesini kolaylaştırıyor. Maddeyi bıraktıktan sonra iş bulma ve çalışma da bunlar içinde önemli yer tutuyor. Fazla yapacak bir şeyi olmayan kişiye bir iş fırsatı sunmak, onlara umut oluyor."





- "Vasıflı eleman yetiştirmeye çalışacağız"

İş sahasının geliştirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR ile çalışma yaptıklarını da anlatan Şahiner, şunları söyledi:

"İşverenlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde belli sahalarda boşluk olduğu tespit edildi. Sektör temsilcileri, tespit edilen alanlarda, vasıflı elaman temininde güçlük çekildiğini dile getirdi. Biz de uzun vadede bu alanlarda vasıflı eleman yetiştirmeye çalışacağız. Bunlar pastacılık, sıhhi tesisat, bahçıvanlık, ağaç işleri gibi alanları kapsayacak. Kursiyerlerin, sertifikalarını aldıktan sonra vasıflı elaman olarak işe başlayabilmelerini temenni ediyoruz."

Eğitimi süren pastacılık kursiyerlerinin yeni bir beceri kazanarak ilerleyen dönemde meslek edinme şansına sahip olacaklarını belirten Şahiner, "Meslek edindirme kursumuz, yaklaşık 120 gün sürüyor ve bitirdiklerinde yetkinlik belgesi alıyorlar. İnşallah, sertifikalarını da aldıktan sonra çevrelerini değiştireceklerini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kurslara katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Şahiner, hastaların bir şeyler başardıklarını gördüklerini ve bu sayede kendilerine olan güvenin arttığını vurguladı.