UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DOSYASI

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de, 2008 yılında bulaştığı uyuşturucu illeti nedeniyle cezaevine düşen 33 yaşındaki E.G, denetimli serbestlik müdürlüğü kanalıyla hem çalışıp hem tedavi görerek 7 aydır kullanmadığı uyuşturucudan kurtulmaya çalışıyor.

Ailesiyle Kayseri'de yaşayan E.G, arkadaş çevresinin yönlendirmesiyle 2008 yılında başladığı uyuşturucuyu 2011'e kadar kullandı. Bu tarihte uyuşturucu illeti nedeniyle bir suçtan hüküm giyerek cezaevine giren ve 2016'da çıkan E.G, denetimli serbestlikte bulunduğu dönemde aynı arkadaşlarının yönlendirmesiyle uyuşturucu kullanmaya başlayınca bir kez daha cezaevine girdi.

İstanbul'daki bir hastanede 7 aydır tedavi gören ve aldığı adli para cezası karşılığında Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu yararına çalışan E.G, hem müdürlükten hem de ailesinden aldığı destekle 7 aydır kullanmadığı uyuşturucuyu hayatından silmeye çalışıyor.

- "Ailemi ölümle tehdit ettim"

Hükümlü E.G, 2008 yılında arkadaş çevresinin yönlendirmesiyle maddeye bulaştığını, 2011 yılına kadar aralıklarla devam ettiğini ve bu tarihte cezaevine girdiğini söyledi.

Cezaevinde 5 sene hükümlü olarak yattıktan sonra denetimli serbestlikle koşullu salıverildiğini ve tekrar uyuşturucu almaya başladığını belirten E.G, şunları söyledi:

"Arkadaş çevresi hep olumsuz etkiledi. Denetimli serbestlikte çarem kalmadı hatta kimyasal maddelere bulaştım. Denetimli Serbestlik Müdürü durumu fark edince telefonda bana, 'Gel seni kurtaralım' diye söyledi. Uyuşturucu madde kullandığım ve aklım başımda olmadığı için Denetimli Serbestlik Müdürüne küfür ettim. Ailemi ölümle tehdit ettim. Baktım içinden çıkamıyorum, son 4 ay kala bilerek denetimli serbestliğimi ihlal ettim. Tekrar cezaevine girdim ve 4 ay daha yattım. Cezam bittikten sonra denetime tekrardan müracaat ettim, para cezası için. Ailem ve Denetimli Serbestlik Müdürü tekrardan bana sahip çıktılar. İstanbul'da doktora gönderdiler. Tedavi sürecim başladı. Burası bana çok iyi, çok faydalı geldi. Allah razı olsun ben çok memnun kaldım, bıraktım, kurtuldum."

Devletin kendisine sahip çıktığını vurgulayan E.G, "Hayatta en kötü şey bir insanın kendisini uyuşturması. Yani uyuşturuyor, bir saat, iki saat sonra her şey aynı. Değişen bir şey yokmuş. Ben bunu bizzat bir kullanıcı olarak vurgulamak istiyorum; boşmuş, değmezmiş, hiçbir şeye değmezmiş. Gerçekten eğer bırakmak istiyorlarsa denetimli serbestlikten yardım istesinler." diye konuştu.

Devletin kendisine el atarak yeniden topluma kazandırdığına dikkati çeken E.G, kendisinin de topluma faydalı olabilmek için her daim hazır olduğunu kaydetti.

- "Büyük bir yıkım yaşadım"

E.G'nin babası 58 yaşındaki H.G. de çocuğu uyuşturucuya başlamadan önce kendisinin beyin kanaması geçirdiğini ve uzun bir süre tedavi gördüğü için çocuğunun durumundan sonradan haberdar olduğunu, büyük bir yıkım yaşadığını söyledi.

Biraz da eksikliği kendisinde bulduğunu anlatan H.G, "Çocuğumun bundan kurtulması, tekrar buna yönelmemesi konusunda elimden geleni yapmaya çalıştım. Şu anda da halen arkasındayım, halen de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu konuda aileleri önceden uyarıyorum. Çocuklarının konuştuklarına, gezdiklerine, gittikleri yerler, geldikleri yerleri sürekli takip etmelerini öneriyorum. Sürekli çocuklarının arkalarında olduğunu hissettirmelerini öneriyorum." diye konuştu.

Tedavi sürecinde ailelerin çocuğa ilgi, sevgi ve desteğini hissettirmesinin önemli taşıdığını söyleyen H.G, "Eğer destek olmaz, arkasında durmaz iseler çocuk kendisine başka yerden yardım ve destek arar." dedi.