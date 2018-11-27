"Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'den 228'e düştü"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Türkiye'de doğrudan uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin sayısı 2013'te 232 iken 2017'de 941'e çıkmış, başta Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanımızın konuya hassasiyetle eğilmesiyle aldığımız tedbirler neticesinde bu yıl itibarıyla bu rakam 228'dir." dedi.

İnce, Birleşik Krallık ve Türkiye ortaklığında yürütülen "Türkiye'nin Adli Bilim Laboratuvarlarının Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı İle Mücadele Alanında Kapasitesinin Güçlendirilmesi İPA II Projesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla terör, göç ve uyuşturucunun hem hedef hem de geçiş ülkesi olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun, karşı karşıya kalınan en ciddi küresel sorunlardan biri olduğunu belirten İnce, "Uyuşturucu hem dünya gençliğinin geleceğini karartıyor hem de terör ve göçle finansman ve lojistik anlamında bağı var. Dolayısıyla Türkiye'de uzun zamandır faaliyet gösteren PKK terör örgütünün bu ticaretten elde ettiği gelir yılda 1,5 milyar dolardır. Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin de yüzde 80'ini yine PKK terör örgütü elinde tutuyor." diye konuştu.

İnce, 2000 yılında dünyada doğrudan uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin sayısının 118 bin olduğunu, bu rakamın 2016 itibarıyla 318 bine çıktığını kaydederek, "Türkiye'de doğrudan uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin sayısı 2013'te 232 iken 2017'de 941'e çıkmış, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sayın Bakanımızın konuya hassasiyetle eğilmesiyle aldığımız tedbirler neticesinde bu yıl itibarıyla bu rakam 228'dir." ifadesini kullandı.

- "Bu yıl 120 bin 770 uyuşturucu operasyonu yapıldı"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da "Projenin genel hedefi, Türkiye'deki kriminal laboratuvarlarının yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapasitesini güçlendirmektir." dedi.

Devletin uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadele seviyesine taşıyarak büyük ve önemli adımlar attığını söyleyen Uzunkaya, 1 Ocak 2018'den bugüne kadar sadece polis sorumluluğu bölgesinde toplam 120 bin 770 uyuşturucu operasyonu yapıldığını ve bu operasyonlarda yakalanan 169 bin 783 şüpheliden 19 bin 316'sının tutuklandığını ifade etti.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede yılda yakalama yaptığı toplam miktarın, Avrupa ülkelerinin uyuşturucu miktarından daha fazla olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, 2018'de söz konusu operasyonlarda 28 ton esrar, 14 ton eroin, 330 kilogram kokain, 7 milyon 269 bin uyuşturucu hap, 3 milyon 451 bin kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.

Uzunkaya, kriminal laboratuvarlar tarafından verilen uzmanlık hizmeti sayesinde uyuşturucu madde kaçakçılığına karışmış kişilerle ilgili elde edilen iz ve emarelerin somutlaştırıldığını ve adli makamlarca sürdürülen ceza yargılamalarında suç ve suçlunun belirlenmesinde en önemli maddi deliller arasında yer aldığını vurguladı.

Projeyle yakalanan uyuşturucu maddelerin ayrıntılı analizleri yapılarak bir nevi "parmak izleri"nin çıkarılmasını sağlamanın amaçlandığını dile getiren Uzunkaya, "Bu maddelerin fiziksel ve kimyasal laboratuvar analizleri sonucunda elde edilen çıktılar ile bir veri bankası oluşturulacak, fiziksel ve kimyasal analizleri ile elde edilen sonuçlar kurulacak, Uyuşturucu Veri Bankası'nda değerlendirilerek farklı yerlerde ve zamanlarda yapılan yakalamalar arasında bağlantı kurulmasına ve nihayet ulusal ve uluslararası suç örgütlerine ulaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İnce ve Uzunkaya, Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarlarında uyuşturucu madde analizlerinde kullanılan ekipmanlardan oluşan sergiyi gezdi.

Açılış törenine, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Gabriel Munuera Vılans, İngiltere Büyükelçiliği Büyükelçilik Müsteşarı Jennifer Anderson, Üye Ülke Proje Lideri Richard Hooker, Üye Ülke Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Steven Periton, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Cengiz Batı ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.