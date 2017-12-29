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Uyuşturucu ticareti yapan sanığa hapis cezası

- "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi

29 Aralık 2017 Cuma 15:29
Uyuşturucu ticareti yapan sanığa hapis cezası
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanık, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Erdoğan Adak ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Adak, resmi bayramlarda Türk bayrağı sattığını söyledi. Uyuşturucu kullandığını ancak satıcı olmadığını belirten Adak, "Benim yuvamı yıkmayın." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Adak'a 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi.

Kayseri'de polis ekiplerinin Selçuklu Mahallesi'nde metruk bir binada 24 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 3 kişi yakalanmıştı. Zanlılardan Adak'ın üzerinde 96 gram ve yere atılmış 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti. Gözaltına alınan Adak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
KayseriUyuşturucu
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