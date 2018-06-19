Uyuşturucu satıcısına hapis ve para cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatma Kömür (23) ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında pişman olduğunu belirten Kömür, "Çok pişmanım, ne olur beni anneme bağışlayın." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Polis ekipleri, 22 Şubat'ta fiziki takip sonucu, merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde A.Ö’ye 100 lira karşılığında 40 gram sentetik uyuşturucu sattığı belirlenen Fatma Kömür'ü yakalamış, gözaltına alınan Kömür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



