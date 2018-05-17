Uyuşturucu satıcısına 12,5 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şaban Dinç ve avukatı hazır bulundu.

Dinç, ifadesinde 30 yıldır yurt dışında yaşadığını, uyuşturucu madde satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Dinç'i, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 21 Şubat'ta durumundan şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada 50 gram kubar esrar, bir gram kokain, 20 gram metamfetamin, 42 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli Şaban Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.