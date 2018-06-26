Uyuşturucu satıcılarına hapis ve para cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 4 sanıktan birine 10 yıl 5 ay, 2'sine 10 yıl 6'şar ay hapis ve para cezası verildi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Cafer Eşme (25) ve Yusuf Buzak (33) ile tutuksuz yargılanan H.D. (30) ile avukatları hazır bulundu.

Uyuşturucu satmadıklarını, kullanıcı olduklarını öne süren sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Eşme'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 850 lira adli para cezası, Buzak'a aynı suçtan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, sanık H.D'nin ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda şüpheliler Eşme, Buzak ve H.D yakalanmış, üst ve ev aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden Eşme ve Buzak mahkemece tutuklanırken, H.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan Rahmi Balcı da üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, Balcı'ya 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk durumunun devamına hükmetti.