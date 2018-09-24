Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından yargılanan 4 sanığa, 1 yıl 8 ay ile 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ali Cesur ve nişanlısı tutuksuz sanok G.D. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık G.D. savunmasında, Ali Cesur'un nişanlısı olduğunu, gelinlik giyme psikolojisi ile nişanlısından habersiz bir defa uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını belirten sanık Cesur da iddiaları reddederek tahliye ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Cesur'a, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 800 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, G.D'yi ise "uyuşturucu kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum ederek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, aynı mahkemede ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanık Ferdi Akyol ve S.E. de suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Akyol'a, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 662 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, sanık S.E'ye "uyuşturucu kullanma" suçundan 2 yıl hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.