Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 4 sanık, 7 yıl 6 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar yabancı uyruklu Hussain Mohammed Hayr (23) ile Kazım Araç (44) ve avukatları hazır bulundu.

Hayr savunmasında, yanında çalıştığı sanık Araç'ın, kendisini sevkıyattan önce Kayseri'ye gönderdiğini ve yolda bulunan kontrol noktalarını tespit etmesini isteğini belirtti.

Yolda 8 nokta geçtiklerini ve 4'ünde çevirme yapıldığını belirten Hayr, bunları bildirdiği Araç ile tekrar yola çıktıklarını ve Kayseri'de yakalandıklarını aktardı.

Sanık Araç ise Hayr'ın hiçbir suçu olmadığını iddia ederek, "Kandırıldım, pişmanım. 7 aydır tutukluyum. Adaletinize güveniyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hayr'a, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl, Araç'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taksi kurye ile alınan uyuşturucu madde ve kaçak sigaranın Kayseri'ye geleceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ekim 2017'de düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakalamış, araçta yapılan aramada 175 gram sentetik uyuşturucu, sanıklardan Araç'ın evinde yapılan aramada ise 2 tabanca, bir pompalı tüfek, bir hassas terazi ve bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklanmışlardı.

Öte yandan, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka duruşmada, tutuklu sanıklar Murat Kelek ve Hüseyin Kara ile avukatları hazır bulundu.

Kelek, arkadaşlarına uyuşturucu kullanmamaları için uyarıda bulunduğunu öne sürerek, "27 ay önce uyuşturucu kullanmıştım. Daha sonra kullanmadım. Yakalandığımda cebimde 30 lira fatura borcu vardı. Tek suçum orada bulunmak." diye konuştu.

Kara ise kimseye uyuşturucu madde satmadığını, içmek için bulundurduğunu iddia ederek, "3 çocuğum ve kalp hastası annem var. Onlara bakacak kimse yok. Aziz, mübarek gün, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kelek ve Kara'ya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezası verdi.