Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca bu yılın ocak-ekim döneminde düzenlenen 122 bin 213 operasyonda, 19 bin 205 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri, uyuşturucu satışına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 2018 yılının ocak-ekim döneminde 122 bin 213 operasyon düzenlendi. 172 bin 89 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 19 bin 205 kişi tutuklandı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısı yüzde 29, gözaltı sayısı yüzde 28, tutuklu sayısı da yüzde 8,5 arttı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan önlemler sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümler azaldı. Bu yılın ocak-eylül döneminde 228 kişi uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybetti. Geçen senenin aynı dönemine göre ölüm oranında yüzde 75 düşüş kaydedildi.

10 aylık operasyonların bilançosu

10 aylık operasyonlarda 71 ton 531 kilogram esrar, 14 ton 851 kilogram eroin, 1 ton 134 kilogram kokain, 298 kilogram afyon, 677 kilogram bonzai, 382 kilogram metamfetamin, 7 milyon ecstasy, 16 milyon captagon,1 milyon 268 bin 351 sentetik ecza ve 10 milyon kök kenevir ele geçirildi.

Bunun 14 tonluk bölümüne son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda el konuldu.

Narkotimler iş başında

İçişleri Bakanlığınca, 100 Günlük Eylem Planı'nda da açıklanan, gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla mücadelenin başarıyla sürdürülebilmesi için her türlü önlemler alındı.

Bakanlık bu kapsamda 31 ilde daha narkotimlerin kuruluşunu tamamladı.

Tek tuşla uyuşturucu satıcılarını ihbar etmeye olanak sağlayan "UYUMA" projesi de hayata geçirildi.

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele toplantıları düzenledi.

Muhabir: Cankut Taşdan