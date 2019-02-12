Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalecik ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, uyuşturucu operasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Soylu, İstanbul'da sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirterek, "Bizim İstanbul'daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakalayıverdiler. Biz ona genetiği değiştirilmiş esrar diyoruz, skunk diye bir madde. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük eroin yakalamasını yaptık. Bunu nereden kaçırıyorlardı biliyor musunuz? Öğrenci servislerinin, ambulansların içerisinde. Bizimkiler anladılar, kıskıvrak yakalayıverdiler. Bir zehir tacirine daha darbeyi indirdiler." diye konuştu.

Uyuşturucu satıcılarına Bursa'da da sabah saatlerinde operasyon düzenlediğini aktaran Soylu, "Sabahleyin Bursa'da tam 4 bin polisle operasyon yapıldı. Uzun zamandan beri oradaki arkadaşlarımız çalışıyor. Orada da 200 satıcı ve torbacıyı kıskıvrak yakalayıverdiler. Gereğini yerine getirdiler. Bilesiniz, gece gündüz, sabah akşam ülkemizin güvenliği, huzuru, asayişi, milletimizin birliği ve beraberliği için hep birlikte mücadele ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugün dağlarda o günkü havalarını atsınlar da görelim"

Süleyman Soylu, terör örgütleriyle mücadelenin de devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dağlarda 15 bin teröristin olduğu, 'Acaba ne olacak?' denilen günleri unutuyor değiliz. Hadi bakalım bugün dağlarda o günkü havalarını atsınlar da görelim. Biz İsrail'den terörle mücadele etmek için insansız hava aracı istediğimizde paramızla gönderdiler, terörün en can alıcı noktasında bozuldu, İsrail'e gönderdik. 'Ne olursunuz geri gönder.' dediklerinde 'Hayır daha işi bitmedi.' deyip aylarca onu İsrail'de bekletenlere karşı o günleri unutuyor değiliz. Allah'a hamdolsun, binlerce defa şükürler olsun. Onlara muhtaç değiliz, el açıyor değiliz. Kendi insansız hava aracımızı bizim Türk mühendislerimiz, bizim evlatlarımız yapıyor ve bütün dünyaya nam salıyor."

Türkiye'yi büyütmek istediklerini dile getiren Soylu, Türkiye'yi büyütmek ve zenginleştirmek istemeyenlerin saldırıda bulunmasının normal olduğunu belirtti. Soylu, "Muhalefet, 'soğan ve patates' deyip durdu. Şimdi de 'Tanzim satışları var da bakın görüyorsunuz millet yine kuyruk olmaya başladı.' diyorlar. Yok, biz bu oyunu bozuyoruz, bu tezgahı bozuyoruz. Milletimizin, hükümetimizin karşı karşıya kaldığı, birilerinin fırsatçılık yaparak ortaya koyduklarını berhava etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bombalı aracı Türkiye'ye getiren bir DEAŞ'lı"

"DEAŞ ile PYD/PKK birbirini vuruyorlardı değil mi, bize öyle anlattılar." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:

"Amerika PYD ile iş birliği yapacak DEAŞ'ı vuracak. Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ'lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'de bombayı patlatacaklar, güya PYD/PKK'nın elindeki 100 esiri alacaklar. Vilayeti söylemiyorum, büyük bir vilayetimiz. PKK diyor ki, 'Sen bombayı şuraya getirip, bırakacaksın, zaman ayarlı orada patlayacak.' Talimatı veren PKK/PYD. Peki bu talimatı yerine getiren kim DEAŞ. Deyrizor'da petrolü paylaşan kim? PKK, petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden PYD petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden petrolü başka noktalara taşıyor, parayı paylaşıyor, Amerika'da oradan para kapmaya çalışıyor. Bu yıllardır bu coğrafyanın üzerine oynanan oyundur."

Süleyman Soylu, konuşmasının sonunda Kalecik'e doğalgaz getirme sözü verdi.

İlçedeki esnafı ziyaret eden ve dertlerini dinleyen Soylu, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Muhammed Boztepe