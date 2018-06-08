Uyuşturucu satıcıları yakalandı

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 günde 9 şüpheli yakalandı.

AlKeçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda, Güzelyurt ve Aktepe mahalleleri ve Kuzey Ankara TOKİ civarında bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti.

Fiziki takip sonucunda araçta bulunan şüpheliler T.Ş. (26) ve H.M. (22) yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Araçta yapılan aramada, müzik sistemi içerisinde zulalanmış şeffaf poşette 500 gram eroin, bir pompalı tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi.

- Kaçarken eroin dolu poşeti attı

Bademlik Mahallesi'nde ise polisi görünce kaçmaya çalışan M.C. (28) elindeki siyah poşeti yere attı. Şüpheliyi yakalayan ekipler, poşette 110 gram eroin ele geçirdi.

M.C'nin uyuşturucu maddenin sahibine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmayı genişleten ekipler, Pınarbaşı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda F.D (24), M.C. (25) ve F.K (26) isimli şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 690 gram eroin, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve 25 kartuş ele geçirildi.

Haklarında değişik suçlardan çok sayıda kayıt bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- Uyuşturucu sattıkları araçta yakalandılar

Polis ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yapılan bir aracı Kardelen Mahallesi Batıkent Bulvarı'nda durdurdu.

Araçtaki şüpheliler E.Ö, G.K ve E.Ö. yakalanırken yapılan aramada, 3 gram bonzai, 3 gram eroin, satışa hazır halde paketlenmiş 21,4 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, 13 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 275 lira ele geçirildi.

Şüpheli E.Ö'nün Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 110 gram eroin, bir gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, 4 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 98 adet fişek ve av tüfeğine ait 44 adet dolu kartuş bulundu.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.