Uyuşturucu satan kuryeye suçüstü

ANKARA (AA) - Başkentte Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinde çalışan kuryeyi kendilerine uyuşturucu satmak isterken suçüstü yakaladı. Zanlının arabasında 200 gram eroin ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu temini ve satışı yaptığı belirlenen, özel bir şirkette kurye görevlisi olarak çalışan F.A ile alıcı kılığında irtibata geçti.

Şüpheli ile Keçiören ilçesinde bir kafede buluşan ekipler, F.A'yı kendilerine uyuşturucu satmak isterken suç üstü yakaladı. Çalıştığı şirkete ait araçta yapılan aramada 200 gram eroin ele geçirilen F.A'nın, dikkat çekmemek için kurye aracını uyuşturucu temin ve satışında kullandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.