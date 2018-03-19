'Uyuşturucu rantı dünyada üçüncü sırada geliyor'

MERSİN (AA) - Uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Dünyadaki ranta baktığınızda petrol rantı, silah rantı ve üçüncü sırada da uyuşturucu rantının geldiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletlerin raporuna göre 2016 yılı itibariyle 1,3 trilyon dolar rantın olduğunu görüyoruz. Türkiye de bu noktada bir hedef." dedi.

Beraberindeki komisyon üyeleriyle birlikte bir otelde düzenlenen Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Mersin İstişare Toplantısına katılan Tezcan, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplumun her kesiminden, aralarında daha önce madde kullanmış kişilerin de olduğu geniş bir kitlenin görüşlerine başvurduklarını belirten Tezcan, saha çalışmalarına dünden bu yana Mersin'de devam ettiklerini aktardı.

Tezcan, madde bağımlılığı konusunun en az terör kadar önemli bir sorun olduğunun altını çizerek, bu sorunun altında yatan nedenleri ve çözüm önerilerini bulmaya çalıştıklarını bildirdi.

"Türkiye maalesef bir kavşak noktasında hatta hedef ülke haline gelmiş durumda" diyen Tezcan, şöyle devam etti:

"Dünyadaki ranta baktığınızda petrol rantı, silah rantı ve üçüncü sırada da uyuşturucu rantının geldiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletlerin raporuna göre 2016 yılı itibariyle 1,3 trilyon dolar rantın olduğunu görüyoruz. Türkiye de bu noktada bir hedef. Sentetik uyuşturucuların da batıdan doğuya, özellikle Belçika ve Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde üretilip ülkemiz üzerinden, en son hedef olarak hem Türkiye, buradan da Arap ülkelerine gittiğini biliyoruz. O nedenle gerçekten çok önemli bir konu."

Tezcan, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyelerin de uyuşturucuyla mücadelede aktif rol alması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu mücadele sadece bireyin, ailenin, sadece toplumun ve bir devletin tek başına üstesinden geleceği bir mücadele değil. Bütün disiplinlerin katkısı ve tüm ülke olarak bununla mücadele etmek zorundayız yoksa neslimizin çoğunu, gençlerimizi kaybedebiliriz." ifadesini kullandı.

Mersin'in de uyuşturucu konusunda risk bölgesi içinde yer aldığına dikkati çeken Tezcan, toplantı kapsamında konunun taraflarının görüşlerini alacaklarını kaydetti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentte yapılan çalışmaları anlatarak, uyuşturucunun önlenmesi için yürütülen mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise uyuşturucuyla mücadele konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Katılımcı kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Muhabir: Anıl Bağrık