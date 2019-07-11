Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde çocuk porno CD'leri ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucuyla çocuk porno CD'si ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucunda merkez Uluağaç beldesinde 'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

İki aylık fiziki ve teknik takibi sonunda 'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, 40 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 gram kokain, çiçek saksısında yetiştirilmiş 41 kök Hint keneviri, 300 gram haşhaş tohumu, 5 gram kenevir tohumu, kaçak kazıdan elde edildiği belirtilen 13 muhtelif tarihi eser, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve 34 adet çocuk porno CD'si ele geçirildi.



Gözaltına alınan 'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.