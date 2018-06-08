Uyuşturucu madde ticaretine 19 yıl hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sentetik uyuşturucu maddesi kannabinoid ile yakalanan 3 sanığa 18 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Kaya, Gökhan Uçar ve İhsan Aslan Deren ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti sanıklara üzerilerine atılı suçları hatırlatarak, son savunmalarını aldı.

Sanıklar, uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını ve sadece içici olduklarını ileri sürerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Heyet, Kaya, Uçar ve Deren'e sentetik uyuşturucu madde kannabinoid satışı yaptıkları gerekçesiyle 18 yıl 9'ar ay hapis ve 37'şer bin lira para cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Özbağ beldesinde yaklaşık 5 ay önce yapılan uygulamada zanlılarla birlikte 75 gram kannabinoid maddesi ele geçirilmişti.