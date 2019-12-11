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Uyuşturucu madde kullanıp direksiyona geçen sürücüye 5 bin lira ceza

- Sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu

Genel 11.12.2019, 17:25
Uyuşturucu madde kullanıp direksiyona geçen sürücüye 5 bin lira ceza
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde, uyuşturucu madde aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve 5 bin 167 lira da para cezası kesildi.

Gemerek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda H.K. yönetimindeki aracı durdurdu.

Araçta ve H.K'nin evinde arama yapan polisler, 100 gram esrar ve 3,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Polisler ekipleri, uyuşturucu madde aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen H.K'ye 5 bin 167 lira para cezası uyguladı ve sürücü belgesine de 5 yıl süreyle el koydu.

#Gemerek #Sivas #uyuşturucu operasyonu
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