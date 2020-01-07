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Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 137 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen "NarkoNet 5 Operasyonu"nda 137 şüpheli gözaltına alındı.

Genel 07.01.2020, 10:39
Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 137 gözaltı
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ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen operasyonda 137 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 49 ilde eş zamanlı "NarkoNet 5 Operasyonu" başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 137 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Muhabir: Orhan Onur Gemici

#türkiye
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