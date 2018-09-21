Uykuya dalan çocuk polisleri harekete geçirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kapısını kilitlediği odasında uyuyakalan 12 yaşındaki çocuk, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Esentepe Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında annesi ve kardeşiyle yaşayan Afgan uyruklu Yunus Tajik, okuldan geldikten sonra odasının kapısını kilitleyip uyudu.
Bir süre sonra eve gelen anne Sıdıka Tajik, oğlunun bulunduğu odanın kapısını açamayınca komşularından yardım istedi.
Durumun bildirildiği polis ve 112 Acil Servis ekibi söz konusu adrese geldi.
Zorladıkları kapıyı bir türlü açamayan polis ekipleri, odanın kapısının camını kırarak içeriye girebildi.
Polisleri karşısında görünce uyanan Yunus Tajik, okuldan geldikten sonra odasında uyuduğunu, sesleri duymadığını söyledi.
Anne ve oğlu durumun anlaşılması üzerine uzun süre gözyaşı döktü.