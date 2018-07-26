Uygun fiyatlı kurbanlık ve ücretsiz et işleme hizmeti Migros'ta

İSTANBUL (AA) - Migros, çağdaş yöntemlerle, noter huzurunda, İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesimi yapılan kurbanları, Migros kalitesi ve güvencesi ile müşterilerine ulaştırıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine bu Kurban Bayramı’nda da sağlıklı ve güvenilir kurban almanın rahatlığını yaşatacak.

Canlı ağırlığı ortalama 30-35 kilogram, koli ağırlığı minimum 12 kilogram olan kurbanlık koç bin 155 TL, canlı ağırlığı ortalama 40-45 kilogram, koli ağırlığı minimum 16 kilogramlık kurbanlık koç bin 295 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık en az 21 kilogram kemiksiz olmak üzere bin 245 TL’den satışa sunuluyor.

Kurbanlıklarda kredi kartına 6 veya 9 taksit imkanı da sunan Migros, Money Bonus Kart ile yapılan alımlara ise anında 100 TL indirim uyguluyor. Migros’un müşterilerine sağladığı kolaylıkların arasında adrese teslim seçeneği veya mağazadan teslimlerde ücretsiz et işleme hizmeti de yer alıyor.

Veteriner hekimler tarafından Anadolu’nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıklar, çağdaş yöntemlerle, noter huzurunda, İslami koşullara uygun olarak kesiliyor. Kurban siparişleri Migros mağazalarından, 444 10 44 numaralı müşteri hizmetleri hattından veya www.sanalmarket.com.tr üzerinden verilebiliyor.

Migros, kurbanlık teslimlerinde 3 ayrı seçenek sunuyor. Müşteriler, adlarına hazırlanmış kurban kolilerini listeden seçtikleri Migros mağazalarından alabildikleri gibi, dilerlerse adreslerine de teslim ettirebiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illerinde geçerli olan adrese teslim kurban siparişi için 15 TL teslimat ücreti uygulanıyor. Ayrıca, kurbanlarını mağazalardan teslim almak isteyen müşterilere dana için; kıyma, kuşbaşı ve parça et; koç için de kemikli olarak istenilen sayıda parçalama ek hizmeti sunuluyor. Ek hizmet, kurbanın teslim alınacağı mağazanın kapasitesiyle sınırlı.



Tercih eden müşteriler, kurbanlarını Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV) bağışlama imkanına da sahip oluyor. Sakatatları, TEGV ve ZİÇEV’e bağışlanarak bağış belgesi koli içerisinde müşterilere ulaştırılıyor.



