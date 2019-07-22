Üstünbaş'ın anısı ERÜ'de yaşayacak

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) eski öğretim üyesi merhum Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş adına Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesinde Nörofizyoloji Merkezi açıldı.

Kayseri Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıl önce vefat eden Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş adına Nörofizyoloji Merkezi açıldı.

Merkezin açılışını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Orta Anadolu'nun en büyük hastanesinde Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş adına Nörofizyoloji Merkezi açılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per de 2 yıl önce vefat eden Üstünbaş'ın anısını yaşatmak isteyen ailesinin ve Kuzan ailesinin katkıları ile açılan merkezin hastalar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Sıtkı İlkay, Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Harun Ülger, Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Musa Karakürkçü, Doç. Dr. İsmail Koçyiğit, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Duran Arslan, Üstünbaş'ın ailesi ve davetliler katıldı.

Törende Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş'ın oğlu Burak Üstünbaş'a, Emine ve Mevlüt Kuzan adına da Alaattin Kuzan'a şükran plaketi verildi.