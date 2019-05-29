"Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikle ustalarla kursiyerler bir araya getirildi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından kurulan Sanat Sokağı'nda gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 60 Halk Eğitim Merkezi kursiyeri katıldı.

Kursiyerlere yumurta kabuğu oyma sanatının inceliklerini anlatan oyma sanatkarı, yumurta kabuğu oyma sanatının sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar ise kursiyerleri ustalarla buluşturma etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uçar, "ilkini gerçekleştirdiğimizin etkinliğimizde yumurta kabuğu oyma sanatkarı Hamit Hayran ile kursiyerlerimizi buluşturduk. Bundan sonrada bakırcı, çömlekçi ve bıçakçı ustaları ile kursiyerlerimizi buluşturacağız." dedi.



