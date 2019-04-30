KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği Yalıhüyük’te hayata geçirildi.

Proje kapsamında Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, kursiyerlerine yönelik farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ustaların bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarılmasını hedef alan bir etkinlik düzenledi.

Her ay farklı meslek gruplarından ustaların katıldığı etkinliğin ilk etabında, aşçı Mehmet Sarıhan kursiyerlere mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Gökçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz bünyesinde kursiyerlerimize yönelik farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve ustaların tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefleyen bir projedir. Bu amaçla 'Ustalar kursiyerlerle buluşuyor' teması çerçevesinde her ay kursiyerlerimizi bir usta ile buluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, bölgede mesleki bilgi ve beceri ile öne çıkan zanaatkar, yönetici, iş insanı, sanatçı, bilim insanı gibi kişileri kursiyerlerle buluşturmaktır."

Projenin sonraki aşamalarında; dini bilgiler, ses sanatçıları, hat ve süsleme sanatları, ses ve ritim sanatçısı, elektrikçi, ayakkabıcı, fotoğraf ve gazetecilik gibi konulardaki ustalar kursiyerlerle buluşturulacak.



