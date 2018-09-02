Usta'dan şehit ailesine taziye ziyareti

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Osman Karağlı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Usta, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Beyşehir'de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Osman Karağlı'nın ailesine taziyede bulundu.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Usta, partisinde 18 Ağustos'daki kongreyle yeni sürecin başladığını söyledi.

Usta, Beyşehir'e yapılan yatırımlara değinerek, şunları kaydetti:

"Aslında 16 yıldır yaptığımız bütün icraatlar her yönüyle insana dokunan icraatlardır. Bizim insanımızın ve vatandaşımızın hakkı olan hizmetlerdir. Bunun için çabalıyoruz. Rabbim bundan daha iyilerini yapmayı nasip etsin. Bunu yapabilecek olan da sadece AK Parti'dir. Vatandaşımızın hizmetinde olduğumuz için hiçbir sıkıntı çekmeden Konya'da 31 ilçemizde kazanacağımızdan şüphemiz yok. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde daha da iyi bir şekilde ülkemizi iyi imkanlarla insanlarımıza yaşatmayı Rabbim bize nasip eylesin."