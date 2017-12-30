Ürgüp’te yerel buluşmalar toplantısı yapıldı

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Buluşmalar Yılsonu Toplantısına tüm mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda 2009 yılından bu zamana Ürgüp Belediyesinin Ürgüp’e kazandırdığı proje ve hizmetlerden ve Ürgüp Belediyesinin 2018 yılı hedeflerinden bahseden Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Popülizm yapmadık, Ürgüp İçin çalıştık, seçim günü dahi seçim sandığının bulunduğu okulun önünü kazdık. Kazmak zorundaydık, zamanla yarışıyorduk. Başardık Elhamdülillah" dedi. Yıldız davetlerine icabet ederek toplantıya katılan tüm Mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Toplantıda AK Parti’nin hem yerel hem genel icraatlarını anlatan AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer ise kurucusu olduğu ilçe teşkilatında 2 ay önce yeniden göreve geldiğini ve merkezi hükümetten Ürgüp’e kazandırılan hizmetleri sıraladı. Özer yeni devlet hastanesinin 1 ay sonra hizmete başlayacağını da müjdeledi.

Başkanların konuşmalarının ardından tüm mahalle muhtarları da söz alarak hem mahallelerinin sorunlarını hem de teşekkür ve taleplerini hem Belediye Başkanı Fahri Yıldız’a hem AK Parti İlçe Başkanı Ali Özer’e iletti.