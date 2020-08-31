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Ürgüp’te PTT şubesi karantinaya alındı
NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE HİZMET VEREN PTT ŞUBESİNDE BİR PERSONELİN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASININ ARDINDAN PTT ŞUBESİ KARANTİNA ALTINA ALINDI.
Genel 31.08.2020, 13:39 31.08.2020, 13:59
Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından PTT şubesi karantinaya alındı. Karantinaya alınan PTT şubesindeki çalışanlar da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacak.