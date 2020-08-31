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Ürgüp’te PTT şubesi karantinaya alındı

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE HİZMET VEREN PTT ŞUBESİNDE BİR PERSONELİN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASININ ARDINDAN PTT ŞUBESİ KARANTİNA ALTINA ALINDI.

Genel 31.08.2020, 13:39 31.08.2020, 13:59
Ürgüp’te PTT şubesi karantinaya alındı
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hizmet veren PTT şubesinde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantina altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından PTT şubesi karantinaya alındı. Karantinaya alınan PTT şubesindeki çalışanlar da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacak.

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