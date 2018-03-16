Ürgüp'te polis ekipleri şok uygulama yaptı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü, müşterek şok uygulama yaptı.Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, işlenebilecek muhtemel suçları engelleyebilmek amacıyla yapılan uygulamada 874...