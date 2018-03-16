Ürgüp'te polis ekipleri şok uygulama yaptı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü, müşterek şok uygulama yaptı.
Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, işlenebilecek muhtemel suçları engelleyebilmek amacıyla yapılan uygulamada 874 kişi sorgulandı.
216 araç kontrol edilirken, 11 araca çeşitli sebeplerle 7 bin 134 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 24 umuma açık iş yeri de kontrol edildi.
Hakkında hırsızlık nedeniyle yakalama kararı bulunan bir şahıs, adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.