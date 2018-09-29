Ürgüp'te cami açılışı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapılan İbrahim-Gülsen Yiğit Camisi'nin hizmete alınması münasebetiyle açılış töreni düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan camideki törende Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Programda konuşan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, cami yapımının fedakarlık gerektiren bir iş olduğunu belirterek, "Camiler, İslam'ın, sembolüdür. Nerede bir minare görsek orada Müslümanların olduğunu uzaktan da olsa anlama imkanına sahip oluruz. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun, camilerimiz yapılıyor. Önemli olan camilerimizi doldurabilmek." dedi.

Cami açılış programı yemek ikramıyla sona erdi.

Törene, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, Ürgüp İlçe Müftüsü Muhammed Çınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.