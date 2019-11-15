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Ürgüplü kadınlar Mardin sabunu üretiyor
Mardin Aselcioğlu Firması Tarafından Konya Ovası Projesi (kop) Kapsamında Ürgüp’te Kadınlara Yöresel Mardin Sabun Yapma Kursu Veriyor. Kadınlar Tarafından Üretilen Sabunlar Zeytinyağı Ve Defneyaprağından Yapılırken Günde 120 Kilogram Sabun Üretiliyor.
Genel 15.11.2019, 12:29 15.11.2019, 13:28
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında açılan kursta kadınlar Mardin sabununun yapımını öğreniyor.
Sabun yapım kursuna katılan Jale Mutlu, “KOP İdaresinin kadın kollarının desteklediği kurslara katılıyorum. Ustamız da Mardin’den geliyor. Bize sabun yapımını öğretiyor. Kendimiz el emeğimiz sabunlarımızı üretiyoruz” diye konuştu.
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