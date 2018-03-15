Ürgüp Belediyesinde taşeron işçilerin kadroya geçişi

NEVŞEHİR (AA) Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediyedeki taşeron işçilerin kadroya geçişi için sınav yapıldı.

Ürgüp Belediyesinin çeşitli birimlerinde taşeron bünyesinde çalışan kişiler için kadroya geçiş sınavı yapıldı.

Ürgüp Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, sınav öncesi personele başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"Hepiniz belediyemizin hizmet üreten insanlarısınız. Hükumetimizin almış olduğu karara sizler kadar bizler de sevindik. Yapmış olduğunuz işleri yapmaya devam edeceksiniz. Hükumetimizin belirtmiş olduğu normlar çerçevesinde sınav yapılacak, hepinize başarılar diliyorum. Ürgüp'e hizmet etmekte hep birlikte bir güç olduğumuz bilinciyle devam edeceğiz."