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Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız yayımlamış olduğu mesajında, “Yaşadığımız yüzyılın en temel insan haklarından...

09 Ocak 2018 Salı 16:58
Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, Gazeteciler Günü’nü kutladı
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Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız yayımlamış olduğu mesajında, “Yaşadığımız yüzyılın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan gazetecilik, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Ülkemizin son dönemlerde yaşamış olduğu hain darbe girişimini hiç şüphesiz ki yerel gazetecilerimizin ve ulusal gazetecilerimizin yapmış olduğu doğru ve güvenilir haberleri ile milletimiz bertaraf etmiştir. Yerel ve ulusal basında milletimizin haberdar olması için emek veren bütün gazetecilerimize selam ve sevgilerimi iletiyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, bütün basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
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