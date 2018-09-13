Üreğil Kent Ormanı Projesi'nde sona yaklaşıldı

ANKARA (AA) - Mamak'ta Üreğil Kent Ormanı Projesi kapsamında yapılacak parkın yüzde 75'i tamamlandı.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mesut Akgül'ün kent ormanı projesinin ilk etabında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akgül, "Mamak’ta sadece fiziki yapıya yatırım yapmadıklarını, ilçenin fiziki yapısını düzeltirken birçok sosyal projeye, spor yatırımına ve yeşil alan projelerine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Akgül, şunları kaydetti:

"Bunların başında ise Üreğil Kent Ormanı Projemiz geliyor. İlk etabı 250 bin metrekare olan ve şehir merkezinde doğa özlemine son verecek projemizde şu anda yüzde 75’e yakın kısmı tamamlanmış durumdadır. Hem kent ormanının mevcut orman dokusunu koruyor hem de bu özel alanları hizmet verecek mekanlar haline dönüştürüyoruz. Şu an piknik alanları ve meydan zemin kaplama çalışmalarımız sürüyor.

Kaba inşaatlarının yapımı tamamlanan binaların ahşap kaplama ve ince işleri yapılıyor, göletlerin betonarme ve izolasyon çalışmaları tamamlandı. Bitkisel peyzaj çalışmaları kapsamında ise toprak dolguları yapılıyor. Projede çocuklarımızı da unutmadık. Oyun gruplarının yanı sıra tarımsal ürünler yetiştirebilecekleri Ekoloji Okulumuzun inşası da hızla devam ediyor."