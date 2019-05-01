Ürdün Kraliyet ailesi Kapadokya'da

NEVŞEHİR (AA) - Ürdün Kraliyet ailesi mensupları, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün davetlisi olarak Türkiye'ye gelen, prensler Asım bin Nayif el Haşim, Mohd Abbas bin Ali bin Nayif, Haydar bin Mohd Abbas bin Ali ve prensesler Sima Abbas bin Ali ile Sana Asım bin Nayif, dün akşam geldikleri Kapadokya'da kayadan oyma otelde konakladı.

Gün boyu bölgedeki turistik alanları gezen konuk heyet, Avanos, Göreme ve Çavuşin'de peribacalarının bulunduğu alanları ziyaret etti.

Paşabağı mevkisinde kendilerine eşlik eden rehberden bölgenin tarihi ve kültürel yapısı ile ilgili detaylı bilgi alan konuklar, burada aile fotoğrafı çektirdi.

Veliaht prens Asım bin Nayif el Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin ilgi çekici olduğunu söyledi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla yeniden bölgeye gelmek istediğini belirten Nayif el Haşim, "Kapadokya bölgesi çok ilginç bir yer. Kapadokya ile ilgili çok olumlu görüşlerim oluştu. Fotoğrafa bakmak veya okumak yeterli olmuyor, burada gerçekliği gördüm. Buradaki turist sayısı da beni çok etkiledi. Turizm sektörünün organize olması da beni çok etkiledi. Bölge ile ilgili bilgiler sıra dışı ve çok özel. Kesinlikle bu son gelişim olmayacak." diye konuştu.

Geceyi Uçhisar beldesindeki bir otelde geçirecek Ürdün Kraliyet ailesi mensupları, yarın uçakla İstanbul'a gidecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 08:11