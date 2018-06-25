Ürdün hükümeti kemer sıkmaya başladı

AMMAN (AA) - Bütçe açığını azaltmak ve israfı durdurmak için atılan ilk adımlar olarak değerlendirilen kemer sıkma önlemleri kapsamında bu yıl hükümet harcamalarında 150 milyon dinar (211 milyon dolar) kısıtlamaya gidilmesi hedefleniyor.

Ürdün hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bakanlar kurulunun gerekli durumlar dışında araç satın alınmamasına ve alımların başbakanın onayıyla yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Devlete ait araçların resmi işler dışında kullanılmasının uygun olmadığına işaret edilen açıklamada, bakanlara, idari hakimlere, üst düzey memurlara birer araç tahsis edileceği ifade edildi.

Ayrıca hükümetin elzem bir durum olmadığı sürece mobilya değiştirilmemesi ve yeni mobilya satın alınmamasını istediği, gerekli olması halinde de başbakanın onayından sonra yerel üretim mobilya alınmasına onay vereceği kaydedildi.

Bakanlar kurulunun resmi heyet ve komitelerin de sadece gerekli durumlarda yurt dışı ziyaretleri yapmalarına ve bu heyetlerin 3 kişiden fazla olmamasına karar verdiği aktarıldı.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, kemer sıkma önlemleri kapsamında bu yıl hükümet harcamalarında 150 milyon dinar kısıtlamaya gidilmesinin hedeflendiğini belirtmişti.

Ülkede geçen yılın ilk çeyreğinde 2,5 milyar dinar olan kamu harcamaları bu yıl 2,8 milyar dolara ulaştı.

Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına yönelik tepkiler neticesinde istifa eden başbakanın yerine görevlendirilen Ömer er-Rezzaz ve kabine üyeleri 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Ürdün'de bu yılın başından itibaren gelen zamlar ve Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Başbakan Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Muhabir: Safiye Karabacak