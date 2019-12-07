Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı
- Konya'da bir firmanın deposuna gübre indiren tır şoförünün, firmanın ikram ettiği çayı içtikten sonra aracında unutarak yanında götürdüğü bardağı, bir hafta sonra üzerinde bir notla iş yerine bırakması, firma sahibini duygulandırdı
KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde bir firmaya gübre indiren tır şoförü, yanlışlıkla aracına aldığı çay bardağını, bir hafta sonra firmaya geri getirince firma sahibinin takdirini kazandı.
Ilgın merkezde bir gübre bayisinin deposuna mal getiren tır şoförü, firmanın ikram ettiği çayı içtikten sonra bardağı aracında unutarak yanında götürdü.
Firmanın işletmecisi Ahmet Yasin Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah iş yerini açarken gece dışarıya bırakılmış, üzerinde not bulunan çay bardağını fark ettiklerini söyledi.
Kağıttaki notu okuduklarında duygulandıklarını ifade eden Turşucu, şöyle konuştu:
"Ekonomik bir değeri olmayan çay bardağını yanlışlıkla aracına koyan yüreği temiz abimiz, tekrar yolu buraya düşünce, iş yerimiz gece kapalı olması nedeniyle bardağımızı kapı önüne bırakarak iade etmek istemiş. Hala yüreği temiz insanların olması, beni ve çalışma arkadaşlarımı duygulandırdı. Helal olsun yüreği hala temiz olanlara. Hassasiyetinden dolayı tır şoförü Gökhan abimize teşekkür ediyoruz. Yolu açık, kazancı bereketli olsun."
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