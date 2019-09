Ünlü isimler vefatlarıyla sevenlerini üzdü

İSTANBUL(AA) - Bu yılın sekiz ayında sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasında önemli kayıplar yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, aralarında Ayşen Gruda, Albert Finney, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Dilber Ay, Doris Day, Eşref Kolçak, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve Şule Yüksel Şenler'in de bulunduğu birçok önemli isim bu yıl hayata veda etti.

"Çöpçüler Kralı", ''Tosun Paşa'' ve ''Çiçek Abbas'' gibi yapıtlarla tanınmış Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Ayşen Gruda, 23 Ocak'ta hayatını kaybetti.

''Kağıt'' filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen ve 2015'te Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Gruda, Ayten Erman'ın da kardeşiydi.

"Doğu Ekspresinde Cinayet" ve ''Skyfall'' filmleriyle tanınan 82 yaşındaki İngiliz aktör Albert Finney, göğüs enfeksiyonuna bağlı sağlık sorunları nedeniyle 7 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

Aytaç Arman kanser sebebiyle hayatını kaybetti

"Çarli" dizisi ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizide canlandırdığı ''Saffet'' karakteriyle adını duyuran Yalçın Menteş, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğinde 58 yaşındaydı.

Yakalandığı KOAH hastalığı nedeniyle 12 Şubat'ta hayata gözlerini yuman usta oyuncu Erdoğan Sıcak da birçok başarılı yapımda yer almıştı.

Türküleriyle tanınan halk ozanı Ozan Arif, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 13 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

"Yedi Bela Hüsnü" filmindeki rolüyle hafızalarda yer eden Türk sineması ve tiyatrosunun değerli sanatçılarından Necati Er 20 Şubat'ta vefat etti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Aytaç Arman ise ''Antalya Altın Portakal Film Festivali'' "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü 1980'de "Düşman" filmiyle, 1988'de ise "Gece Yolculuğu" filmiyle almıştı.

Aynı zamanda 2003 yapımı "Gönderilmemiş Mektuplar" filmindeki başarısından ötürü de ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' ödülünü elinde bulunduran Arman, kanser hastalığı dolayısıyla 26 Şubat’ta yaşamını yitirdiğinde 69 yaşındaydı.

Beril Dedeoğlu, 13 Mart'ta yaşamını yitirdi

Akademisyen, yazar ve aynı zamanda Eski AB Bakanı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, 13 Mart’ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. 2016'da ''Türkiye Yazarlar Birliği Basın Fikir Ödülü''ne de layık görülen Dedeoğlu'nun, Avrupa Birliği, uluslararası politika, uluslararası güvenlik alanında çok sayıda araştırma, makale ve kitabı bulunuyordu.

"Çiçek Taksi", "Akasya Durağı" ve "Cennet Mahallesi" dizilerindeki rolleriyle kendisinden söz ettiren, son olarak da "Yeni Gelin" dizisinde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin, 19 Mart'ta yaşamını yitirdiğinde kalp kapakçığı ameliyatı nedeniyle yoğun bakımda bulunuyordu.

Televizyon izleyicilerinin 1980'li yıllardan hatırladığı unutulmaz televizyon dizisi Dallas'ta "Cliff Barnes" karakterini canlandıran 83 yaşındaki oyuncu Ken Kercheval, 21 Nisan'da hayata gözlerini yumdu.

''Zorunda Mıyım?'' ve ''Hacı Ağa'' gibi eserleriyle tanınan fantezi-arabesk müziğin ünlü ismi Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Oyunculuk kariyeri de bulunan Ay, "Yol Arkadaşım", "Mazlum Kuzey" gibi filmlerin yanı sıra rol aldığı "Beynelmilel" filmiyle ''Altın Koza Film Festivali''nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştı.

Doris Day, 97 yıllık ömrüne pek çok ödül sığdırdı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Doris Day 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti ve ardında "Que Sera Sera", "Perhaps, Perhaps, Perhaps" gibi çok bilinen şarkılarını bıraktı.

Day, 97 yıllık ömrünü 2008'de aldığı ''Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'', 1958, 1960 ve 1963'te aldığı ''Altın Küre Dünyanın Favori Film Sanatçısı Dalında Henrietta Ödülü'', 1989'da aldığı ''Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü'' gibi pek çok ödülle taçlandırdı.

Türk sinema ve dizi tarihinin önemli oyuncusu Eşref Kolçak, akciğerlerinin su toplaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 26 Mayıs’ta 92 yaşındayken vefat etti. "Namus Uğruna" ve "Hanım" gibi filmleriyle tanınan Kolçak, Türk sinemasına uzun yıllar oyuncu olarak verdiği katkılardan ötürü 1989'da "Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüş, 2003'te "Altın Portakal Yıldırım Önal Anı Ödülü"nü kazanmıştı.

Kolçak aynı zamanda 2 sene önce vefat eden şarkıcı ve şarkı yazarı Harun Kolçak'ın da babasıydı.

TRT'de "Tatlı Cadı", "Susam Sokağı" ve "Uykudan Önce" gibi yapımlarda yıllarca seslendirme sanatçılığı ve sunuculuk yapan Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ergün Uçucu, 14 Haziran'da vefat etti.

''Primetime Emmy En İyi Klasik Müzik/Dans Programı Ödülü'', ''BAFTA En İyi Yapım Tasarımı Ödülü'', ''Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali Dünya Sinemasına Olağanüstü Katkı İçin Özel Ödülü'' gibi pek çok önemli ödüle layık görülen İtalyan yönetmen Franco Zeffirelli, 15 Haziran'da hayata gözlerini yumdu.

Gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 22 Haziran'da hayatını kaybetti.

Gazeteci-yazar ve Bedir Yayınevi'nin sahibi Mehmed Şevket Eygi 13 Temmuz'da vefat ettiğinde 86 yaşındaydı ve 1991'den vefatına kadar Milli gazetede yazılar yazıyordu.

Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan, yakalandığı şeker hastalığından dolayı 14 Temmuz'da yaşamını yitirdi.

''Kadın Sığınağı'' oyunuyla 2011'de verilen ''15. Afife Tiyatro Ödülleri"nde "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü''nü kazanan usta oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, 18 Temmuz'da vefat etti.

"Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı ''Şoför Ali'' karakteriyle tanınan ve demans hastası olan Yalçın Gülhan, 27 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç 30 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Daha çok yaptığı seslendirmelerle tanınan Ergüvenç, ''Asılacak Kadın'', "Fahriye Abla" gibi birçok filmde de rol aldı.

Ağustos ayında birçok önemli isim hayatını kaybetti

İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Emin Işık 1 Ağustos'ta vefat ettiğinde 83 yaşındaydı ve vefatına kadar 100'den fazla makale ile ansiklopedi maddesi kaleme aldı. Prof. Dr. Işık'ın makaleleri "Fikir ve Sanatta Hareket", "Tohum", "İslam Medeniyeti" dergileriyle "Tercüman" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde yayımlandı.

"Afro-Amerikan" edebiyatının tanınması ve gelişmesinde önemli rol oynayan Pulitzer ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Toni Morrison, 5 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

"Bizimkiler" dizisiyle üne kavuşan senarist Umur Bugay, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Bugay, 79 yıllık yaşamına "Koltuk Sevdası", "Duruşma", "Komşu Komşu", "Oğlum Adam Olacak", "Saygılar Bizden", "Yoksul", "Namus Düşmanı", "Köşeyi Dönen Adam", "Kapıcılar Kralı", "Deli Yusuf" ve "Cemil" gibi birçok film ve diziyi sığdırdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, 19 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Hayatı boyunca Türk kültür ve tarihi konusunda farkındalık oluşturmak ve kültürel birikimin nesilden nesle ulaştırılması için çaba harcayan Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığında Ayasofya Müzesi Başkanlığı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Bakanlık Müsteşarlığı görevlerinde bulunurken, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Kurul Üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi'nin hazırlanmasında görev alan Dursun, Ayasofya'da kapsamlı restorasyon faaliyetleri, içindekilerle birlikte etrafındaki Osmanlı eserleriyle ilgili de koruma/onarma çalışmaları yürüttü.

Dursun'un, vefat ettiği gün Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"nde yaptığı son konuşmasında sarf ettiği, "Dicle'nin, Murat'ın, Karasu'nun, Zap Suyu'nun, Aras'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız." sözü hafızalarda yer etti.

Hayatı mücadele içinde geçen gazeteci, yazar Şule Yüksel Şenler ağustos ayının son kaybı oldu. Şenler, 28 Ağustos'ta hayata veda etiğinde sevenlerine "Huzur Sokağı"nın yanı sıra "Gençliğin Izdırabı", "Hidayet", "Bize Ne Oldu", "İslam'da ve Günümüzde Kadın", "Duyuşlar", "Her şey İslam için", "Uygarlığın Göz yaşları", "Kız ve Çiçek", "Sağ El", "Bir Bilinçli Öğretmen" ve "Yılanla Tilki" gibi birçok eserini miras bıraktı.