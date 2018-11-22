Üniversitenin kaba yem projesi çiftçilere umut oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) pilot üniversite kapsamında uygulanan kaba yem projesinden olumlu sonuçlar elde edildi.

Ziraat Fakültesi öğretim üyelerince geçen yıl başlatılan, bölgenin ekolojisine uygun tür ve çeşitlerin yetiştirilmesini sağlayarak çiftçilerin karşılaştığı sıkıntılardan kurtarılmasını amaçlayan proje ile ekilen Macar fiği, tritikale ve yem bezelyesi karışımından 850 balya kaliteli kaba yem sağlandı.

Yükseköğretim Kurulunun, AEÜ'yü tarım ve jeotermalde pilot üniversite seçmesinden sonra hazırlanan 7 projeden biri olan kaba yem projesi, üniversitenin tarım arazisinde uygulanmaya başlandı. Geçen yıl araziye ekilen Macar fiği, tritikale ve yem bezelyesi karışımının hasadı bu sene yapıldı. Örnek uygulamada 850 balya kaliteli kaba yem elde edilerek, olumlu sonuçlara ulaşıldı.

Projeyi gazetecilere değerlendiren Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Yavuz, projeyi bölge çiftçisine yayacaklarını söyledi.

Üniversitenin, yaklaşık 80 dekarlık uygulama alanında ekim yaptığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Buradan elde edilecek ürünleri 2019 yılında tohumluk olarak kullanacağız. Yine üniversitemizin birer dekarlık uygulama alanlarında beş farklı uygulama yaptık. Yalın Macar fiği, yalın tritikale, yüzde 70 Macar fiği-yüzde 30 tritikale, yüzde 50 Macar fiği-yüzde 50 tritikale ve yüzde 30 Macar fiği-yüzde 70 tritikale şeklindeki farklı uygulamaları bir tarla günü düzenleyip çiftçilerimize karışımlar arasındaki farklılıkları, hasat dönemlerini anlatarak balyalama ve kurutma için nelere dikkat edilmesi gerektiğini göstereceğiz. Çiftçi uygulamaları yaptığımız bölgede üreticilerin şimdiye kadar hiç tritikale tarımı yapmadıklarını gördük. Tritikale, verimliliğini buğdaydan, kuraklığa ve soğuğa dayanıklılığını ise çavdardan alıyor. Tritikale, kıraç alanlar için çok ideal bir bitki."

Hayata geçirilen proje kapsamında paydaşları ile toplantılar yaptıklarını vurgulayan Yavuz, "Bu toplantılarda çiftçi uygulamalarını hangi koşullarda, nerelerde, hangi çiftçilerle yapacağımıza dair kriterleri belirledik. Hamurluüçler, Yeni Doğanlı, Eski Doğanlı, Dalakçı ve Seyfe köylerinde 5 çiftçi ile çiftçi uygulamalarını geniş alanlarda başlattık." ifadelerini kullandı.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçileri seçtiklerini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler ürettikleri kaba yemi rahat bir şekilde değerlendirebilecek. Kaba yem üretiminin yapılabilirliğini o köydeki diğer çiftçilere de gösterebilmeyi hedefledik. Proje kapsamında 5 farklı köyde yaklaşık 240 dekarlık alana Macar fiği, tritikale karışımı ektik. Başlattığımız uygulama ile tarla günleri de düzenleyerek çiftçilerin yaklaşık 240 dekarlık alanda ve o yörede ekilen ürünün hangi dönemde nasıl hasat edilmesi, ne kadar kurutulması ve nasıl balyalama yapılması gerektiğini uygulamalı anlatacağız."