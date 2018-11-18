Üniversitelilerin yardımsever 'Süleyman amcası'

ISPARTA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) kantin işletmeciliği yapan 60 yaşındaki Süleyman Eryılmaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle kendisi okuyamadığı için özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımına koşuyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle liseyi yarım bırakıp iş hayatına atılmak zorunda kalan Eryılmaz, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptı.

İki oğlunun üniversite bitirmesini sağlayan Eryılmaz, yaklaşık 14 yıl önce SDÜ'de kantin işletmeciliği yapmaya başladı.

"Öğrencilerin yardımsever Süleyman amcası" olarak bilinen Eryılmaz, sıkıntı ve mutluluklarına ortak olduğu öğrencilerin, kendilerini yalnız hissetmemesi için elinden geleni yapıyor.

Öğrencilerin sadece sohbet etmek ve dertleşmek için bile geldiği kantinde Eryılmaz, herkesi güler yüzüyle karşılıyor.

"Kalp kırmamak" anlayışıyla gençlere sevgi ve şefkatle yaklaşan Eryılmaz, elinde bulundurduğu çay ve yemek fişlerini de özellikle ihtiyaç sahiplerine karşılıksız dağıtıyor.

Öğrencileri sadece iş yerinde değil, eşiyle birlikte evinde de konuk eden Eryılmaz, öğrencilerle hayat deneyimlerini de paylaşıyor.

"Çocuklarıyla ziyaretime gelen öğrenciler bile oldu"

Her gün takım elbiseyle kantinini açan, renkli siması ve güler yüzüyle üniversitedeki öğrencilerin tanıdığı Süleyman Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazancının bir bölümünü öğrencilerle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencileri evlatları gibi gördüğünü ifade eden Eryılmaz, işletmesinde gönülden gelen bir aile ortamının oluştuğunu dile getirdi.

İş yerinde herkesin kendisini rahat hissettiğini aktaran Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Onların rahatı için elimden geleni yapıyorum. İnsanlar sevildiğini hissediyor. İnsanlar, yaklaşım tarzınıza göre kendilerince bir algılama yapıyor. Karşılığı muhakkak oluyor. Yabancı öğrenciler de burada güzel anılar biriktiriyor. Öğrencilere paylaşmanın önemini sevgiyle anlatmaya çalışıyorum. Paylaşmak çok güzel. Onların bazen yanlışları olsa öyle kabul etmeyi bildim fakat doğruyu bulmaları gerektiğini, doğruyu bulamadıkları takdirde hayatın onlara eziyet edeceğini hareketlerimle gösteriyorum. Bu yolda devam ediyoruz. Farklı illere gittiğimde gönül bağı kurduğum öğrencilerle karşılaşınca, buluşunca dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Çocuklarıyla ziyaretime gelenler bile oldu. Öğrencilerimize 'Burada bir yakınınız var. Babanız, anneniz kadar olamasak da onlar gibi olmaya gayret ediyoruz' diyorum. Çok güzel anılar yaşayıp, üniversiteden güzel ayrılmalarını tavsiye ediyorum."

"Hem naif hem de yardımsever"

Öğrencilerden Fatma Uslu Çağlar, üniversiteye bu yıl başladığını, Süleyman Eryılmaz'ın diğer öğrencileri olduğu gibi kendisini de çok sıcak karşıladığını söyledi.

Burada güzel ve samimi bir ortam bulunduğunu vurgulayan Çağlar, bu ortamı başka yerde bulmanın zor olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Alperen Kürşat İnanç da Süleyman Eryılmaz'ın Isparta ve üniversite için bir değer olduğunu belirterek, "Hem naif hem kibar hem de yardımsever. Bu özelliği herkes tarafından biliniyor. Hiçbir şey yapmasa bile elindeki çay fişlerini öğrencilere dağıtır, onu çok seviyoruz." dedi.

Batuhan Deniz de Eryılmaz'ın üniversite kantinin neşe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Süleyman Eryılmaz'ın maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yeri geldiğinde çay ve yemek ısmarladığını dile getiren Deniz, Eryılmaz'ın öğrencilere şefkatle yaklaşarak destek sağladığını kaydetti.