Üniversitelilerden lise öğrencilerine robotik eğitim

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri, Kızılcahamam ilçesindeki liselerde robotik ve kodlama eğitimi verdi.Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Robotik ve Kodlama Atölyesinde Gazi Üniversitesi...