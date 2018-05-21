Üniversitelilerden lise öğrencilerine robotik eğitim

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri, Kızılcahamam ilçesindeki liselerde robotik ve kodlama eğitimi verdi.
Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Robotik ve Kodlama Atölyesinde Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerince eğitim programı düzenlendi.
Liselerin 9. sınıflarından seçilen öğrencilerin katıldığı programda, bilgi işlem platformu olan Arduino anlatıldı.
Atölyeyi ziyaret eden Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, üniversite öğrencileriyle sohbet etti, çalışmaları izledi.