Üniversiteliler Beyşehir Gölü ve çevresini tanıdı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği geziyle Beyşehir Gölü ve çevresini tanıttı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı yazılı açıklamada, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Beyşehir Gölü Etrafı Kültür ve Tarih Gezisi programıyla Beyşehir Gölü ile etrafında bulunan tarihi ve kültürel mirasın ilçeye dışarıdan gelen üniversite öğrencilerine tanıtıldığını belirtti.

Benzer gezileri daha önce de düzenlediklerini ancak son gezide bu etkinliğin kapsamını biraz daha genişlettiklerini dile getiren Özaltun, şunları kaydetti:



"Beyşehir'i, ilçemize okumak için dışarıdan gelen öğrencilerimize daha iyi tanıtabilmek amacıyla kurum olarak birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Belediyemiz tarafından tahsis edilen iki otobüsle üniversite öğrencilerimiz, Beyşehir Gölü etrafında bulunan tarihi mekanları ziyaret ederek yakından görme ve tanıma imkanı buldu. Gezi güzergahı arasında Beyşehir’deki tarihi Kubadabad Sarayları, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı’nın yanı sıra Beyşehir Gölü’ndeki Mada Adası, Hüyük’teki Sonsuz Şükran Köyü ile Fasıllar Anıtları gibi mekanlar yer aldı."