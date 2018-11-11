Üniversiteliler Beypazarı'nı gezdi

ANKARA (AA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileri, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda alanlarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Serkan Özçelik, Beypazarı ilçesine araştırma gezisinde bulunmak üzere geldiklerini söyledi.

Beypazarı gezilerinde kendilerine Erol Üçer'in refakat ettiğini ve çeşitli yönleriyle Beypazarı ilçesindeki eserleri kendilerine anlatarak bilgilendirmeye çalıştıklarını belirten Özçelik, "Biz Kültürel Mirası Koruma Topluluğu olarak Türkiye'deki, Anadolu'daki tarihi mekanları yerinde görmek, oraların tarihi dokusuna dokunarak hissetmek, oraları gezmek, görmek niyetindeyiz. Bu anlamda Ankara'nın kültür eserlerinin bulunduğu Beypazarı ilçesine geldik. Gezimiz bize gayet de faydalı oldu." dedi.

Özçelik, bu anlamda farklı yerlere gezileri olacağına işaret ederek, "Urfa'ya gideceğiz. Oradaki eserleri göreceğiz. Bu anlamda birçok yere geziler tertipleyerek gideceğiz. Geleceğin restoratör olarak tarihi değeri bulunan yapıların bozulmuş, yıkılmış kısımlarını onarmak, bunları görmek, yerinde incelemek istiyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler, incelemelerinin ardından ilçede bulunan müzeleri de gezerek, yetkililerinden bilgi aldı.



