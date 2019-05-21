Üniversiteli öğrencilerden

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri "Mutluluğa El Uzat" projesiyle ilk ve ortaokul öğrencilerini sevindirdi.
CÜMSİ Kulübü Başkanı Fatih Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projemiz kapsamında Şerefiye Köyü Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu'ndaki 118 öğrenci kardeşimize isim isim hazırladığımız hediye paketlerimizi ulaştırdık. Projemizle, farkındalık oluşturmayı ve nesilden nesle paylaşma, hediyeleşme duygusunu bir nebze daha artırmayı hedefledik. Bu projemizin gerçekleşmesinde büyük emekleri bulunan Kaymakamımız Mehmet Sayın'a, okul idareci ve öğretmenlerimize, kulüp üyelerimize ve esnaflarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.