Üniversiteli gençler, yardımlarıyla gönüllere dokunuyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, biriktirdiği harçlıklarıyla öğrenci ve yaşlılara yardım ederek farkındalık oluşturuyor.

Kırşehir'de geçen yıl bir grup arkadaş tarafından kurulan "Teşvik-Et öğrenci Topluluğu", yardıma muhtaç insanlara ve sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor.

Kırşehir'de bulunan bazı ilkokullarda öğrencilere daha önce mont yardımı yapan topluluk üyeleri, bu sefer de yardıma muhtaç yaşlı aileleri tespit edip gıda ve temel ihtiyaç desteğinde bulundu.



Topluluk üyesi öğrencilerden Mustafa Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir insan acı duyarsa canlıdır, başkasının acısını duyarsa insandır'' sloganıyla yola çıkarak bu çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Çocuklara ve yaşlılara yardımcı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ay, şöyle konuştu:

"Topluluk üyelerimizle kendi imkanlarımız doğrultusunda her hafta bir proje yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta öğrencilere mont yardımı yaptık. Bu hafta da belirlediğimiz yardıma muhtaç yaşlı ailelere gıda ve temel ihtiyaç yardımı yaptık. Bu yardımları yapanlar tamamen öğrencilerden oluşuyor. Kendi harçlıklarından biriktirip, hiçbir karşılık beklemeden insan olmanın, vicdanlı olmanın bilinci ile toplumda yardıma muhtaç herkese kucak açmış bir topluluk olarak yola çıktık. Umarım daha fazla imkan bulup daha çok kişinin yanında oluruz."

Öğrenci Kübra Dağ ise, yaşlıların ve çocukların zor zamanlarında kendilerini yalnız hissetmemeleri için çabaladıklarını ifade ederek, yaşanan sorunları el birliği ile çözme gayretiyle gönüllere dokunmayı hedeflediklerini dile getirdi.