Üniversitelerin zootekni bölüm başkanları Kırşehir'de buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerin zootekni bölüm başkanları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ev sahipliğinde bir araya geldi.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 12 üniversiteden katılımın olduğu Zootekni Bölüm Başkanları Toplantısının 20'ncisi Ahi Evran Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Şeyh Edebali Salonundaki toplantıda konuşan AEÜ Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kur, hayvansal üretim ve hayvan çalışmalarında mühendis yetiştiren zootekni bölümlerinin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Zootekni alanındaki eğitim, öğretim ve araştırmada yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri üzerinde adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Lisans öğrencilerinin danışmanları aracılığıyla lisansüstü eğitimlerinde hem Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) hem de yabancı dil sınavı seviyelerinin geliştirilmeleri konusunda yönlendirmeler yapılmalıdır. Zootekni alanında araştırma yapan bilim insanlarının, çiftlik ve deney hayvanlarının kullanımıyla ilgili mevcut etik kurul mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi ve araştırıcıların önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Bu konuda girişimlerde bulunulmalı, zootekni bölümü öğrencilerinin mesleki uygulama ve zorunlu yaz stajlarını tam teşekküllü hayvancılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmalarına özen gösterilmelidir."

Toplantı sonunda, 21. Zootekni Bölüm Başkanları Toplantısının 2020 yılı nisan ayında Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Kırşehir'de gerçekleştirilen toplantıya, AEÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şahin ile Uludağ, Ankara, Atatürk, Ege, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Niğde Ömer Halisdemir, Yozgat Bozok, Tekirdağ Namık Kemal, Hatay Mustafa Kemal, Erciyes ve Aydın Adnan Menderes Üniversitelerinden bölüm başkanları katıldı.