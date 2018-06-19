Üniversiteler arası kütüphane işbirliği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Ankara Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında kütüphanelerden ortak yararlanılması amacıyla protokol imzalandı.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, üniversite kütüphanelerinden karşılıklı yararlanma konusunda işbirliği yapılması amacıyla ortak çalışma yaptı. Rektörler, 1 Haziran 2018 tarihinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak protokolü AEÜ'de düzenlenen törenle imzaladı.

Karakaya, imzalanan protokolle her üç üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinin kütüphanelerden ortak bir şekilde yararlanmasının önünün açıldığını belirtti.

Üniversitelerin ortak amaçlarının yetişmiş insan olduğuna değinen Karakaya, yapılan protokolle üniversitelerin bilgi birikiminden akademisyenler ve öğrencilerin karşılıklı faydalanarak kendilerini akademik anlamda geliştireceklerini vurguladı.

Karakaya, üniversitelerin işbirliği içinde olmalarının ülkenin ilerlemesi anlamında önemli olduğuna vurgu yaparak, "Ülkelerin bilim, kültür, sanat, ekonomi, spor gibi alanlarda ilerlemeleri için üniversitelerin işbirliği içinde olmaları önemlidir. Üniversitelerin sadece kendi bünyelerindeki akademik birimlerden faydalanmalarından ziyade diğer üniversitelerin akademik birimleriyle de işbirliği içinde olması önemlidir. Üniversitelerle işbirliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.



