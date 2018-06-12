Üniversite sınavı için hafta sonu kimlik kartı önlemi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün, Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren adayların kimlik kartı sorunu yaşamaması için önlem aldığı bildirildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylardan nüfus cüzdanı ve kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Kırşehir Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün cumartesi ve pazar günü hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2018-YKS) hafta sonu olması ve Vergi Dairesi Müdürlükleri ile anlaşmalı bankaların belirtilen tarihlerde kapalı olacağından vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kartı ücretleri Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr sitesi üzerinden yatırılabilecektir." ifadelerine yer verildi.