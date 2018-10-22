Üniversite şantiye alanındaki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde görevli proje müdürü kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu (48), "sözleşmesinin feshedilmesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada silahla öldürdüğü ileri sürülen taşeron firmanın sahibi Abdullah D'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Abdullah D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.