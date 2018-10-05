Üniversite sanayi iş birliğinde ilk adım atıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesinin Organize Sanayi Bölgesi'ne meslek yüksekokulu kurması için ilk adımlar atıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Üniversitelerin gelişiminde yerel yönetimler ve sanayicilerle işbirliği halinde olacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Karamustafa, şunları kaydetti:

"Sanayicilerle işbirliğimizin ilk meyvesi olarak Organize Sanayi Bölgesi’ne meslek yüksekokulu kurmak için kolları sıvadık. Bu sayede hem sanayinin nitelikli eleman ihtiyacı giderilecek, hem de öğrenciler, eğitimlerini uygulamaları bir şekilde görme imkanı bulacaklar. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nursaçan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise, Kayseri’de gerek Erciyes Üniversitesi, gerek diğer üniversiteler ile işbirliği halinde olduklarını ve yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ile de bu işbirliğini genişleteceklerini ifade etti.